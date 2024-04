18 weitere Folgen von Grey's Anatomy geplant

18 weitere Folgen sind für das am längsten laufende Medizindrama der Fernsehgeschichte geplant. Über eine Rückkehr von Meredith Grey wird derweil gemutmaßt.Damit verlor die Serie ihren Dreh- und Angelpunkt, ein Fortbestand war erst einmal ungewiss. Dann aber kam die 20. Staffel mitsamt Intro- und Schlussbemerkungen von Grey persönlich, erst kürzlich ist sie in den USA angelaufen (Pompeo war übrigens als Produzentin weiter mit an Bord). Und nun soll auch Staffel 21 folgen.

Das berichten mehrere Brancheportale. Es ist das am längsten laufenden Medizindrama überhaupt, schon 2019 überholte man die Serie „Emergency Room“. Auch ist es die am längsten laufende Serie in der Geschichte des Senders ABC. Gestartet wurde „Grey’s Anatomy“ 2005, die medizinischen Wunder und Wendungen sind seitdem nicht enden wollend. Das liegt wohl an der immensen Loyalität der Fans, denen sich auch Serienschöpferin Shonda Rhimes zum Dank verpflichtet fühlt: Sie hätten die Serie in eine „historische 2

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



DiePressecom / 🏆 5. in AT

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Technisches Museum Wien widmet sich den Folgen der ErderhitzungDas Technische Museum Wien eröffnet eine interaktive Dauerausstellung über die Folgen der Erderhitzung. Die Ausstellung zeigt den menschlichen Einfluss auf den Planeten und regt zum Handeln an.

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »

Benko, Signa und die Folgen: Sie hören von uns!profil relauncht sein Podcastangebot und fühlt René Benko und der Signa-Pleite auf den Zahn.

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

EU muss sich auf „katastrophale“ Folgen des Klimawandels vorbereitenWetterextreme würden sich selbst „in optimistischen Szenarien“ verschlimmern. Das zeigt ein aktueller Bericht der Europäischen Umweltagentur.

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »

Warnung vor 'katastrophalen Folgen': Europa verschläft den KlimawandelEU-Umweltagentur empfiehlt in neuem Report dringend, entschlossen zu handeln. Andernfalls drohen Hunderttausende Tote und Kosten in Billionenhöhe.

Herkunft: KURIERat - 🏆 4. / 63 Weiterlesen »

Europa nicht auf die Folgen der Erwärmung vorbereitetMehr als 200 Tote und 44 Milliarden Euro Schaden verursachte alleine das Hochwasser in Deutschland und Belgien 2021. Europa ist der Kontinent, der sich am schnellsten erwärmt, und Europa ist auf die Folgen dieser Erwärmung nicht vorbereitet.

Herkunft: KURIERat - 🏆 4. / 63 Weiterlesen »

EU-Agentur warnt vor katastrophalen Folgen des KlimawandelsEuropa muss nach Einschätzung der Europäischen Umweltagentur (EUA) dringende und zusätzliche Maßnahmen ergreifen, um sich auf 'katastrophale' Folgen des Klimawandels vorzubereiten.

Herkunft: Vorarlberg - 🏆 13. / 51 Weiterlesen »