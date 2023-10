18 Tote bei Schusswaffen-Angriff in Lewiston

Bei dem Schusswaffen-Angriff in der Stadt Lewiston im US-Bundesstaat Maine sind 18 Menschen getötet worden, sieben davon in einer Bar. Das teilte die Gouverneurin von Maine, Janet Mills, am Donnerstag in Lewiston mit. 13 Menschen wurden verletzt. Der Schütze ist flüchtig. Er sei „bewaffnet und gefährlich“. Es läuft eine Großfahndung. Die Öffentlichkeit wurde dazu aufgerufen, vorsichtig zu sein.

Lewiston hat etwas weniger als 40.000 Einwohner und liegt im Bundesstaat Maine, etwa 200 Kilometer nördlich von Boston an der Ostküste der USA. Der Ort sei sonst sehr friedlich, und Maine sei im Vergleich zu anderen US-Staaten bisher eher selten mit schweren Fällen von Waffengewalt konfrontiert gewesen, hieß es in den Berichten.

Bei dem Mann soll es sich um einen vom Militär trainierten Schusswaffenausbilder handeln, der im Sommer in psychiatrischer Behandlung gewesen sei. Die Polizei veröffentlichte auf Facebook Fotos, die an einem der Tatorte den bärtigen Mann in einem braunen Kapuzenpullover und Jeans zeigen. Auf den Bildern hält er offenbar eine halb automatische Waffe im Anschlag. headtopics.com

Um 18.56 Uhr Ortszeit seien die ersten Notrufe eingegangen, teilte die Polizei mit. Der Schütze habe in einem Freizeitzentrum mit Bowlingbahnen und in einem Grillrestaurant das Feuer eröffnet. Eine Zeugin sagte dem Sender ABC, ihre elfjährige Tochter sei beim Bowlen gewesen, als die ersten Schüsse fielen. „Ich habe mich über sie gelegt, um sie zu schützen“, berichtete sie.

Auch der Bürgermeister der Nachbarstadt Auburn, Jason Levesque, äußerte sich bestürzt. Angst, Panik und Sorge hätten sich unter den Bewohnern breitgemacht, sagte er Reportern. „Man kann für so etwas trainieren, aber vollständig vorbereitet sein kann man nie“, fügte er hinzu. Auburn ist etwa 1,5 Kilometer von Lewiston entfernt. „Es ist einfach so unwirklich“, sagte Stadtrat McCarthy. headtopics.com

