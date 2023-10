17 Prüflinge und sieben Abzeichen in der Ausbildungs-Hochburg Maissau

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

raditionell am Nationalfeiertag traten 17 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Maissau zur Ausbildungsprüfung an. Diesmal im „Löscheinsatz“ in den Stufen Bronze, Silber und Gold - und mit Erfolg. Nachdem die Gruppen ihre Aufgaben zur vollsten Zufriedenheit des Prüferteams unter Hauptprüfer Gerhard Lunzer von der Freiwilligen Feuerwehr Retz absolviert hatten, ging es an die Übergabe der Urkunden. Dann sprach Maissaus Vizebürgermeisterin Michaela Gilli-Brickl zu den Feuerwehrleuten. Sie betonte, dass die positiven Prüfungsergebnisse nur durch intensives Üben möglich wurden und dass die FF Maissau nun noch besser für Einsätze gerüstet ist.

Lob für die bestandenen Prüfungen kam auch von Unterabschnittskommandant Mario Liewald und Bezirksfeuerwehrkommandant Alois Zaussinger. Letzterer bezeichnete die Feuerwehr Maissau als „Ausbildungshochburg, wo neben perfekter Ausbildung auch die Kameradschaft nicht zu kurz kommt“. Zaussinger dankte nicht zuletzt Kommandant und Bürgermeister Franz Kloiber für dessen persönlichen Einsatz. headtopics.com

Übergeben wurden zudem sieben silberne Abzeichen, die im Rahmen des diesjährigen Landesleistungsbewerbes errungen wurden. Die FF Maissau hat als einzige Feuerwehr im Abschnitt Ravelsbach daran teilgenommen. Dafür und für den Zusammenhalt in der Mannschaft bedankte sich Kommandant Kloiber bei seinen Kameradinnen und Kameraden.

