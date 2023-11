17-Jährige von alkoholisiertem Klein-Lkw erfasst

Eine 17-Jährige wurde am Freitagabend von einem alkoholisierten Klein-Lkw erfasst und lebensgefährlich verletzt. Der Unfalllenker fuhr zunächst weiter, kehrte aber später zur Unfallstelle zurück. In der Zwischenzeit wurde die Polizei verständigt. Bereits eine Stunde zuvor gab es einen Unfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen in Sankt Ruprecht an der Raab.





