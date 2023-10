17 Jahre Wolkersdorfer Jam Sessions: „Bissl spün und bissl Schmäh“

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Bei der letzten Jam Session: Musikschuldirektor Alexander Blach-Marius, Doris Schröder, Bernd Rommel, Paul Müller, Einsteiger S. Varga und Manfred Holzhacker. ie vier mal im Jahr von Alexander Blach-Marius organisierten Jam Sessions ziehen viele Musiker aus dem Weinviertel und aus Wien nach Wolkersdorf.

Mit „bissl spün und bissl Schmäh“ beschreibt Musikschuldirektor Alexander Blach-Marius die Jam Session, die vergangenen Dienstag im BABÜ in Wolkersdorf stattfand. Das Konzept: Exklusive Gäste aus der Jazz-Szene werden von Direktor Blach-Marius eingeladen, um einfach einmal daraufloszuspielen. Dabei wird immer eine Sängerin oder ein Sänger aus der Jazz-Szene eingeladen. Geprobt wird nur kurz davor, denn „jammen“ bedeutet so viel wie „improvisieren“. headtopics.com

Die Idee besteht vor allem darin, mit mehreren Musikern gemeinsam einen Abend zu gestalten, Neues auszuprobieren, zu entdecken und Althergebrachtes weiterzuführen. Die Besetzung wechselt dabei stets. Blach-Marius verfolgt dabei das Ziel, sich mit hervorragenden Musikern aus der Region und vielen Gästen auf immer neue Wege zu begeben. Dabei wird auch der Nachwuchs gefördert der, nach dem Eröffnungsset, auf die Bühne geholt wird.

