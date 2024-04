14-jähriger Schüler verursacht Autounfall in Sellrain

Am 2. April 2024 am Vormittag nahm ein 14-jähriger Schüler den Pkw seiner Mutter unbefugt in Betrieb. Der Schüler fuhr gegen 11:30 Uhr auf der Sellrainer Straße von Kematen kommend in Richtung Sellrain. Dabei kam der 14-Jährige, der sich allein im Fahrzeug befand, mit dem Pkw rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kam erst ca. 150 m weiter in der Melach zum Stillstand.

Unbeteiligte Fahrzeuglenker leisteten sofort Erste Hilfe und der 14-Jährige konnte schlussendlich von Mitgliedern der FF Gries aus dem Fahrzeug befreit werden. Nach der Erstversorgung durch das Team des Rettungshubschraubers wurde der Schüler mit Verletzungen unbestimmten Grades in die Klinik nach Innsbruck geflogen. Genaueres zum Unfallhergang ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Nach deren Abschluss wird ein Bericht an die zuständigen Stellen übermittelt werden

