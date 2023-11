12 Jahre altes McDonald's-Menü in Ersatzrad gefunden

Für Aufsehen sorgt ein Video, das ein fast 12 Jahre altes McDonald's-Menü zeigt, das in einem Ersatzrad eines Autos gefunden wurde. Das Fastfood sieht fast so frisch aus wie am Tag des Kaufs, ist aber steinhart. Das Video wurde bereits über drei Millionen Mal angesehen. Einige User äußerten Bedenken darüber, dass das Essen keinerlei Schimmel aufweist. McDonald's betont, dass ihre Lebensmittel sofort nach dem Kauf verzehrt werden, um die Qualität und Frische zu gewährleisten.

NOEN_ONLİNE: Feuerwehr reagiert auf Kritik: 2 Jahre Planung stecken in FahrzeugNach der Kritik von Gemeinderat Günther Rohrer (parteilos), dass das Lastfahrzeug, das die Wullersdorfer Feuerwehr ankaufen wird, sinnlos sei, reagierten die Kameraden.

NOEN_ONLİNE: EuroDreams: 20.000 Euro pro Monat für 30 JahreDie Österreichischen Lotterien und sieben weitere Länder haben Ende Oktober das neue Wettscheinspiel mit Montag und Donnerstag als Ziehungstage eingeführt.

NOEN_ONLİNE: Landesklinikum Lilienfeld blickt auf die letzten 120 Jahre zurückDas Landesklinikum Lilienfeld feiert sein 120-jähriges Bestehen und blickt stolz auf eine lange und herausragende Geschichte der medizinischen Versorgung in Niederösterreich zurück.

HEUTE_AT: 30 Jahre lang bis zu 20.000 Euro monatlichRubbellos 'Party Cash'

KLEİNEZEİTUNG: „30 Jahre Grüne Haube“ für das Hotel RetterMit Hotelgästen feierten Ulrike und Hermann Retter und Küchenchef Jürgen Archam die Auszeichnung „30 Jahre Grüne Haube“, von der Organisation Styria vitalis

NOEN_ONLİNE: Jubiläums-Sonderausstellung „100 Jahre Eichgraben“Der letzte Teil der Jubiläums-Sonderausstellung „100 Jahre Eichgraben“ wurde am 3. November eröffnet. In dieser Ausstellung werden die Jahre 2004 bis 2023 beleuchtet. Neben der letzten 20 Jahre steht auch das Gemeinde-, Vereins- und Pfarrleben in Eichgraben im Fokus. Neben den Naturfreunden zeigen auch Bellarina Eichgraben, der Verein Umweltschutz Eichgraben, der Tenniscklub und die Pfadfinder Ausschnitte aus ihrer Geschichte. Die Ausstellung ist bis zum 17. Dezember geöffnet.

