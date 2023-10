1100 Schlafplätze in der Steiermark:400 Menschen ohne Wohnung: Hilfspaket für Obdachlose präsentiert

„In der Steiermark muss niemand auf der Straße leben“, sagt Soziallandesrätin Doris Kampus (SPÖ). Am Montag präsentierten Land und Stadt Graz gemeinsam mit den Vinziwerken und der Caritas das Kältepaket für den diesjährigen Winter. 1100 Schlafplätze gibt steiermarkweit für Menschen, die kein Dach über dem Kopf haben. Die meisten davon – rund 900 – in Graz.

Es gibt verschiedene Ursachen für Wohnungslosigkeit. Neben persönlichen Krisen und Belastungen, wie beispielsweise Trennungen, häuslicher Gewalt oder Missbrauch, spielen auch wirtschaftliche Faktoren eine entscheidende Rolle, wie zum Beispiel der Verlust des Arbeitsplatzes.Eine große Herausforderung für die Hilfsorganisationen sind jene Personen, die eine Unterbringung in eine Notschlafstelle ablehnen.

