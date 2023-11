11.114 €! Enkel und Mutter lösen fürs Gas Sparbuch auf

.) auf 11.114,01 Euro fürs ganze Jahr. Der Jahresgasverbrauch: 50.800 Kilowattstunden. Nachzuzahlen sind somit: 8.509,01 Euro. Nur fürs Gas, ohne Strom!Für die Familie im Pulkautal ist der Betrag kaum zu stemmen: Im Haus wohnen der Opa (91), die nach schwerer Krankheit nur Teilzeit arbeitende Mutter (56) sowie der Enkel (27). Der 27-Jährige arbeitet bei den ÖBB und muss nun sein ganzes Erspartes aufbringen, um den Energieanbieter bezahlen zu können.

„Das Geld meiner Mutter reicht hinten und vorne nicht. Mehr arbeiten geht nicht, weil sie sehr krank war und sich um den Opa (91) kümmern muss“"Das Geld meiner Mutter reicht hinten und vorne nicht, um die Rechnung zu bezahlen. Mehr Arbeiten geht gesundheitlich nicht, meine Mutter war sehr krank und ist noch in der Erholungsphase, außerdem muss sie sich um Opa kümmern. Deswegen mussten wir die Rechnung mit ihrem und meinem Ersparten bezahlen.

Sven Hergovich wurde über den Fall informiert:"Ich werde selber mit der EVN Kontakt aufnehmen, so ein unsoziales Verhalten geht einfach nicht. Es ist verrückt, dass Familien in Niederösterreich ein Vermögen an die EVN überweisen und mit aberwitzigen Rechnungen völlig alleine gelassen werden. Aus meiner Sicht hat ein Landesversorger eine soziale Verpflichtung. Niemand sollte mehr als ein Monatseinkommen an Nachzahlung leisten müssen. headtopics.com

