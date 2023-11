100 Ziele getroffen – Putin-Großangriff auf Ukraine

Innerhalb der letzten 24 Stunden kam es zu heftigem Beschuss auf die Ukraine. Laut Kiew sei es der"größte russische Angriff seit Jahresbeginn".Russland hat ukrainischen Angaben zufolge innerhalb von 24 Stunden mehr als 100 Orte in der Ukraine beschossen. 118 Orte in zehn Regionen seien angegriffen worden, erklärte der ukrainische Innenminister Ihor Klymenko am Mittwoch in Onlinemedien.

Die ukrainische Luftwaffe erklärte am Mittwoch, 18 von 20 in der Nacht gestartete russische Drohnen abgeschossen zu haben. Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, zwei ukrainische Drohnen über den Regionen Brjansk und Kursk abgeschossen zu haben. Beide Regionen grenzen an die Ukraine.31.10.2023: Wienerin geht zu erstem Date, gebärt auf der Couch Kind.

Eine schwangere Frau lernte einen Mann auf einer Dating-App kennen. Am Freitag kam es zum ersten Treffen – mittendrin starteten die Wehen.US-Medien berichten, dass der aus der Sitcom"Friends" bekannte Schauspieler am Samstag tot in seinem Haus in Los Angeles aufgefunden wurde.27.10.2023:"Keine Perspektive auf Frieden": So steht es um Ukraine.24.10.2023: Red-Bull-Fans buhten Verstappen bei Siegerehrung aus. headtopics.com

Max Verstappen war auch in Austin nicht zu stoppen. Sein Sieg in den USA wurde von Buhrufen aus"den eigenen Reihen" überschattet.22.10.2023: Maskenpflicht im Zug? Aufforderung ärgert Passagier. Im Zug nach St. Pölten wurde trotz Aufhebung der Maskenpflicht auf die Maske hingewiesen."Und wer keine hat zahlt 40€", ärgert sich ein Mann.20.10.2023: Killer zog Blutspur durch Wien – nun sprechen Zeugen.18.10.2023: ORF-Wolf zerlegt Gewesslers neues Gesetz knallhart.ihre Brieftasche zu Hause vergessen hat, konnte sie an einer Tankstelle in NÖ nicht tanken. Nun soll sie dafür 300 € bezahlen.

Kalte Dusche für einen Donaustädter: Der Wiener erhielt eine horrende Energie-Abrechnung und sollte allein für Wasser über 46.000 Euro überweisen.09.10.2023: Nach dieser Umfrage brauchen Wiener Parteien ein Bier. headtopics.com

Putin macht 'US-Eliten' für Lage in Gaza und Ukraine verantwortlichDie westlichen Geheimdienste und die Regierung in Kiew seien zudem mitverantwortlich für die Erstürmung des Flughafens in Dagestan. Weiterlesen ⮕

Putin: US-Eliten für Lage in Gaza und Ukraine verantwortlichDie 'herrschenden Eliten der USA' und deren 'Satelliten' stehen nach Darstellung des russischen Präsidenten Wladimir Putin hinter der Tötung von Palästinensern im Gazastreifen sowie den Entwicklungen in der Ukraine, im Irak und in Syrien. Weiterlesen ⮕

100 Feuerwehrleute von sieben Wehren bei AlarmeinsatzDie Mannschaften übten gleich mehrere Einsatzszenarien - um für den Notfall gerüstet zu sein. Weiterlesen ⮕

Seit mehr als 100 Jahren:Die Theatergruppe Deutsch Goritz spielt für Familien in NotIm November heißt es in Deutsch Goritz wieder „Bühne frei“. Die Theatergruppe führt an fünf Terminen eine Komödie auf. Ein Teil des Erlöses wird gespendet. Weiterlesen ⮕

100 neue Obstbäume in NeumarktDie Gemeinde Neumarkt verschenkt Obstbäume an ihre Bürgerinnen und Bürger für mehr Bewusstseinsschaffung. Weiterlesen ⮕

Israels Armee meldet Angriffe auf „300 Ziele“ im GazastreifenIsraelische Truppen rücken im Norden des Gazastreifens weiter vor. An der Grenze zwischen Israel und dem Libanon kommt es erneut zu Kämpfen zwischen israelischen Truppen und der Schiiten-Miliz... Weiterlesen ⮕