100 Jahre Türkei: Wie Erdoğan das Erbe Atatürks für sich nutzt

Um diesen Artikel lesen zu können, würden wir Ihnen gerne die Anmeldung für unser Plus Abo zeigen.

Leider haben Sie uns hierfür keine Zustimmung gegeben. Wenn Sie diese anzeigen wollen, stimmen sie bitte Piano Software Inc. zu.

100 Jahre Republik Türkei: Die Angst um Atatürks ErbeAm 29. Oktober 1923 wurde die moderne Republik gegründet. An kaum einem anderen Ort spiegelt sich die hundertjährige Geschichte der Landes wider wie am Istanbuler Taksim-Platz Ein Besuch. Weiterlesen ⮕

Türkei feiert 100. Jahrestag der StaatsgründungMit Feiern im ganzen Land begeht die türkische Republik an diesem Sonntag ihre Gründung vor 100 Jahren. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will am Abend eine Rede zum Staatsjubiläum halten. Staatsgründer Mustafa Kemal Atatürk hatte am 29. Oktober 1923 gut ein Jahr nach dem offiziellen Ende des Osmanischen Reiches die Republik ausgerufen. Weiterlesen ⮕

Nach Erdogan-Attacken: Israel ruft diplomatische Vertreter aus der Türkei zurückNach 'harschen Äußerungen' aus der Türkei hat Israel seine diplomatischen Vertreter aus dem Land zurückrufen. Israel werde eine Neubewertung der Beziehungen zur Türkei vornehmen, schrieb Außenminister Eli Cohen am Samstag auf der Plattform X. Weiterlesen ⮕

Heute vor 100 Jahren: Die Not deutscher StudentenEin Student berichtet von seinen ungewöhnlichen Ferienjobs. Weiterlesen ⮕

Österreichische Universitäten unter den besten 100 HochschulenDie Technische Universität (TU) Wien und die Medizin Uni Wien haben es unter die besten 100 Hochschulen geschafft. Die Universität Wien belegt Plätze in verschiedenen Fachbereichen. Die Rankings werden weiterhin von US-amerikanischen und britischen Universitäten dominiert. Weiterlesen ⮕

Viel Arbeit und kein Nachfolger:Nach mehr als 100 Jahren sperrt Traditionswirt Ende Oktober zuDas Gasthaus Rosenwirt der Familie Seidl in St. Stefan im Rosental schließt, Nachfolger gibt es keinen. In Zukunft wird der zentrale Treffpunkt im Ort fehlen. Weiterlesen ⮕