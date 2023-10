1. Bundesliga: Die großen Titelfavoriten trennen sich 4:4-Remis

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Die Pressbaumer mussten am Wochenende ersatzgewächt antreten, aber Adi Pratama (hinten, l.) und Co. holten gegen Vizemeister Traun totzdem ein Remis und in Linz gab es dann die vollen vier Zähler.m Wochenende konnte Titelverteidiger ASV Pressbaum in der 1. Bundesliga mit einem 4:4 daheim gegen Vizemeister ASKÖ Traun und einem 7:1-Sieg in Linz wertvolle Punkte holen.

Am Wochenende wurde eine Doppelrunde in der 1. Bundesliga ausgetragen, wobei der ASV Pressbaum-Badminton am Samstag den Rekordmeister und Tabellenführer aus Traun empfing und am Sonntag zu Gast beim BSC 70 Linz war. Zwar konnte Adi Pratama nicht auf die komplette Mannschaft zugreifen, da Philip Birker und Lucie Cerna nicht verfügbar waren, aber dennoch rechneten sich die Pressbaumer zumindest einen Sieg gegen Linz aus. headtopics.com

Pressbaums Spielertrainer Adi Pratama ließ im ersten Herrendoppel Iskandar Zulkarnain mit Pawel Smilowski antreten und sie trafen auf das stärkste Doppel des Gegners, Jürgen Koch/Filimon Collins-Valentine. In einem hochklassigen Match mit spektakulären Ballwechseln ging der erste Satz mit 15:21 an die Trauner. Dann aber übernahmen Pressbaums Legionäre das Kommando und gewannen die Sätze zwei und drei 21:16, 21:18 zur 1:0-Führung.

Das Damendoppel bestritten Carina Meinke/Alzbeta Basova gegen Catlyn Kruus/Florentina Constantinescu. Erneut fiel die Entscheidung erst im dritten Satz. Nach Anfangsschwierigkeiten ging Satz eins mit 14:21 an Traun, aber die Pressbaumerinnen gewannen Satz zwei nach einer deutlichen Steigerung mit 21:18. „Sie konnten das Niveau aber nicht halten“, schildert ASV-Sektionsleiter und Spielervater Andreas Meinke. Mit 21:13 holten sich die Traunerinnen das Spiel und gingen somit 2:1 in Front. headtopics.com

