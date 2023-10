1,7 Millionen Euro für Wertstoffsammelzentrum für vier Gemeinden

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:Der Spatenstich zum zweiten Wertstoffsammelzentrum im Bezirk Zwettl ist gesetzt. Im Bild: (v.l.n.r.

etzte Woche erfolgte der Spatenstich zum rund 6.800 Quadratmeter großen Wertstoffsammelzentrum in Perwolfs. Es soll ab Sommer 2024 der Bevölkerung von Altmelon und Arbesbach sowie Schönbach und Bärnkopf zur Verfügung stehen.

Die Marktgemeinden Altmelon und Arbesbach betreiben derzeit ein gemeinsames Altstoffsammelzentrum mit getrennten Öffnungszeiten. Jetzt soll ein großes Wertstoffsammelzentrum mit gemeinsamen Öffnungszeiten entstehen. Ausschlaggebend für den Standort in Perwolfs war die zentrale Lage und die damit verbundene hohe Anschlussquote von Einwohnern. headtopics.com

Durch die Weiterentwicklung der bestehenden Altstoffsammelzentren zu regionalen Wertstoffzentren sollen eine nachhaltige Ressourcenwirtschaft vorangetrieben und langfristig gesichert sowie die hohen Qualitätskriterien und das Bürgerservice gesteigert werden.Auf einer Grundfläche von rund 6.800 m² wird das zukünftige Wertstoffsammelzentrum zwischen Altmelon und Perwolfs errichtet.

Das Wertstoffsammelzentrum besteht im Wesentlichen aus einer überdachten Lagerfläche mit Problem­stoffsammelraum, einer Wertstoffsortierhalle mit zwölf überdachten Containerstellflächen und einer Reserve­stellfläche, einer Lagerfläche für Strauch- und Baumschnitt bzw. für Grünschnitt. Im Außenbereich befindet sich eine Müllinsel mit Altglas- und Altkleidercontainern. headtopics.com

