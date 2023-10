NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:ehr erfolgreich verlief die Bau- und Gewerbemesse des Vereins „Litschauer G'schäftsleut“ am 28. und 29. Oktober in der Veranstaltungshalle „Das Moment“ im Strandbad.

Mit etwa tausend Gästen an den beiden Tagen verzeichnete die Bau- und Gewerbemesse der „Litschauer G'schäftsleut“ am 28. und 29. Oktober in der Veranstaltungshalle „Das Moment“ im Strandbad regen Zulauf. Obmann. Auch viele Vertreter der angrenzenden Gemeinden waren anwesend, darunter die Bürgermeister Franz Kuben (Haugschlag) Karl Schraml (Eggern) Georg Einzinger (Brand-Nagelberg) samt Vize Werner Traxler und Roland Datler (Gastern).

Besonders strich Jungbauer die Wichtigkeit des Messe-Mottos „regional denken, regional kaufen“ hervor. Die Räumlichkeiten des „Moment“ würden den idealen Ort dafür bilden, betonte er auch in Anwesenheit vonvon der Direktion des Theater- & Feriendorfes Königsleitn. - Nicht nur wegen des würdigen Rahmens, sondern auch deshalb, weil die energieautarke Veranstaltungshalle durchwegs von örtlichen Firmen umgebaut wurde. headtopics.com

Bürgermeister Hirschmann dankte für die Durchführung der tollen Leistungsschau, die er trotz des Fehlens übergroßer Betrieben in der Gemeinde als kräftiges Lebenszeichen der Litschauer Wirtschaft wertet. Christoph Prinz strich indes auch im Interesse der Gewerbebehörde hervor, dass gesunde Betriebe für die Region wichtig seien und im Bezirk eine bedeutende Stellung hätten.

Nach den Eröffnungsreden führte Obmann Jungbauer durch die Ausstellung und gab den zwölf teilnehmenden Betrieben mit gemeinsam etwa 250 Beschäftigten aus und in der Region die Möglichkeit, sich kurz zu präsentieren. Bei einem Gewinnspiel waren unter dem Losungswort „Kauf regional“ fünf Preise, gestiftet von einigen teilnehmenden Betrieben, und Litschau-Wertgutscheine zu gewinnen. headtopics.com

