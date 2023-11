Yategate: Insaurralde pidió apartar de la causa al fiscal que lo investiga

“Yategate”: nadie reclama los U$S 600.000 secuestrados a Sofía Clerici y sus dos celulares serían claves “La recusación intentada por el defensor, debe ser rechazada, ya que no poseo ni enemistad, ni animadversión, ni relación alguna con su defendido que pueda afectar mi actuación como Fiscal en este proceso”, escribió.

“Se advierte de la sola lectura del escrito del defensor que sus afirmaciones son infundadas, que algunas de ellas obedecen a prejuicios personales del presentante, y otras, a inexactitudes, falta de información o mala lectura de las constancias de la causa”, añadió el fiscal que investiga también a Sofia Clerici y Jesica Cirio.El fiscal apuntó en su escrito contra el abogado de Insaurralde: “Continúa afirmando que interpongo intereses personales y ajenos.

Cuánto cuesta la camioneta Mercedes Benz de Jésica Cirio, encontrada sin patente en los allanamientos “Ya me cuesta encontrarle calificativos. Asocia la premura persecutoria del suscripto con los tiempos de elecciones generales en curso. Que la inexplicable difusión de la información obtenida por el suscripto hizo virar el eje de las proclamas de la candidata Sra. Bullrich hacia el llamado ´yategate´”, fue el quinto motivo que brindó el fiscal.

“El sexto motivo en realidad no es un verdadero motivo, sino una remisión a un escrito anterior en el que se realizan el mismo tipo de observaciones que en el presente, razón por la cual me remito a lo que vengo exponiendo” añadió.

