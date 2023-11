Yanina Latorre arremetió contra Estefi Berardi: “La rajaron de LAM porque...”

Con tu suscripción navegás sin límites, accedés a contenidos exclusivos y mucho más. ¡También podés sumar La Voz para ahorrar en cientos de comercios!Vía Rosario

MINUTOUNOCOM: Estefi Berardi y la lista de famosos que demandaron a Yanina LatorreLa panelista de Mañanísima repasó la lista de personas del medio que demandaron a la panelista de LAM.

LAVOZCOMAR: Yanina Latorre fulminó a Estefi Berardi en las redes: “Tengo tu demanda y me la paso bien por el...”Yanina Latorre apuntó contra Estefi Berardi y a Carmen Barbieri luego de que la exangelita dijera que ella “es la panelista más denunciada del país”.

MINUTOUNOCOM: Duro descargo de un periodista español contra Yanina LatorreRoberto Antolín cruzó a la panelista de LAM luego de que ésta desmintiera su información sobre el encuentro entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul.

LAVOZCOMAR: Tenso cruce en vivo entre Yanina Latorre y Romina Uhrig: “Vos a mí no me mandás”La panelista de LAM se indignó con una actitud que tuvo la exparticipante de Gran Hermano.

LAVOZCOMAR: Romina Uhrig, furiosa con Yanina Latorre: “Debería haber sido responsable y no renunciar”La participante del “Bailando 2023″ habló en “Intrusos” sobre la renuncia de Yanina Latorre a la salsa de tres.

LAVOZCOMAR: Majo Martino enfrentó a Estefi Berardi por hablar de su hermano tras la denuncia de abuso sexualLas panelistas de Mañanísima tuvieron su primer cara a cara. ¿Problema resuelto?

