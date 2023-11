Yaganes, el Área Marina Protegida más austral de la Argentina continental

Yaganes refleja la conexión física y biológica entre los Océanos Pacífico y Atlántico, influida por la Corriente Circumpolar Antártica. Además hay fosas marinas de hasta 4000 metros de profundidad..se encuentra en la región subantártica

, entre el extremo sur del continente americano y la península antártica”, por lo que “integra la conexión física y biológica entre los océanos Pacífico y Atlántico, influida por la corriente circumpolar antártica”, explicaron desde el área de comunicación del Cadic.

En esa zona marina, la “complicada batimetría”, caracterizada por la presencia de taludes, cañones y montes submarinos, convierten el área en un lugar “crucial para el ecosistema marino, ya que puede sostener una gran diversidad de fauna que la aprovechan como área de alimentación”, agregaron los voceros oficiales.

El objetivo principal de la productora es “acercar la ciencia a la sociedad a través de las distintas señales públicas, utilizando un relato atractivo y visualmente imponente para narrar historias científicas y tecnológicas de gran calidad”.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MINUTOUNOCOM: La dramática confesión de Marina Calabró tras su separaciónLa panelista rompió en llanto al hablar de cómo reaccionó su hija al enterarse de su divorcio.

Fuente: minutounocom | Leer más ⮕

LAVOZCOMAR: Lussich, tras ser tildado de traidor por informar la separación de Marina Calabró: “La bloqueé”El conductor de “Socios del espectáculo” contó su versión de los hechos y reveló cómo se sintió.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕

LAVOZCOMAR: Yuyito González incomodó de Marina Calabró al hacerle una pregunta sobre su separaciónLa conductora le consultó a la periodista sobre un tema relacionado a su reciente ruptura con Martín Albrecht y le causó desagrado.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕

LAVOZCOMAR: Tras 10 años de matrimonio, Marina Calabró se separó de Martín Albrecht y reveló los motivosLa información la dio hace unos días Rodrigo Lussich, hecho que enojó a la panelista de Lanata sin filtro.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕

LAVOZCOMAR: Akron abre un área de ventas en la provincia de Buenos AiresSe trata de un nuevo local comercial en la localidad de Pergamino, que será inaugurado el 9 de noviembre.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕

AGENCIATELAM: Alerta por la crecida del Río de La Plata frente al Área Metropolitana de Buenos AiresLa Prefectura estimó que en el puerto de La Plata el río alcanzará 3 metros de altura, en el puerto de Buenos Aires llegará a los 3,10 metros, en San Fernando subirá hasta 3,30 metros, mientras que en la Isla Martín García registrará 2,50 metros.

Fuente: AgenciaTelam | Leer más ⮕