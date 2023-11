Yael Oviedo: de futbolista profesional a entrenadora e influencer fitness

De un día para otro, cuando aún no había cumplido los 30 años, Yael Oviedo se retiró del fútbol profesional. Venía de jugar un Mundial con la Selección argentina y estaba por dar el salto a un club de Brasil luego de brillar en Chile, pero la decisión estaba tomada y no había vuelta atrás. Casi dos años después, afirma haber encontrado su mejor versión como entrenadora e influencer fitness. “Me fue fácil dejar el fútbol porque ya no era feliz, no lo disfrutaba.

Muchas veces me costaba ir a entrenar y me preguntaba si eso realmente era lo que quería para mi vida”, cuenta la exjugadora de Boca y UAI Urquiza en diálogo con TN desde Chile, país en el que vive. Yael sentía que había perdido las ganas y la alegría. Ese fue el detonante que la llevó a escribir un comunicado en sus redes sociales en febrero de 2022 para anunciar que colgaría los botines. Todo fue tan prematuro y sorpresivo que en su familia aún le preguntan cuándo va a volver a jugar





