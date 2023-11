¿Y Regina George? El elenco de Chicas pesadas se reunió para grabar un comercial: el video

Las actrices originales filmaron un comercial de Walmart. En el promocional del Black Friday, que coincide con el miércoles, día en que “las plásticas” usaban rosado, el elenco recrea parte de la historia original pero a mayor edad.Así es posible ver a Lindsay Lohan en su papel de Cady Heron como la consejera escolar, Amanda Seyfried en su rol de Karen como reportera del clima y a Lacey Chabert como Gretchen Wieners una madre muy similar a la de Regina.

Pero no son los únicos rostros conocidos que aparecen en el clip. El intérprete de Damien, Daniel Franzese, y Rajiv Surendra en su rol de Kevin Gnapoor, también tienen apariciones.

Incluso, la escena donde el Coach Carr enseñaba sobre infecciones de transmisión sexual es recreada por la rapera Missy Elliot, quien educa sobre cómo aprovechar los descuentos de la cadena de supermercados.Sin embargo, la gran ausente del “regreso” fue Rachel McAdams, la actriz que dio vida a la líder de las plásticas, Regina George. A través de redes sociales, los fanáticos de la cinta señalaron su falta en el comercial.

Con tu suscripción navegás sin límites, accedés a contenidos exclusivos y mucho más. ¡También podés sumar La Voz para ahorrar en cientos de comercios!Valle del Golf y su Abierto de Aficionados: cuándo se juega y los detalles de la cancha diseñada por Jack Nicklaus

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AGENCIATELAM: Un programa de TV en EEUU comparó a Milei con un mapache con bisturíPara presentar al candidato argentino a la audiencia estadounidense, Oliver mostró una imagen de Milei con un disfraz al estilo cosplay de superhéroe General Ancap (abreviatura de anarcocapitalista). El conductor remató con que Milei es un montón y calificó como malas sus ideas.

Fuente: AgenciaTelam | Leer más ⮕

PERFILCOM: Sabag Montiel desmintió a Uliarte: 'Jamás fui violento con una mujer, solo con Cristina Kirchner'El detenido se manifestó a través de una carta para responder a las declaraciones de su expareja, quien lo acusó de formar parte de Revolución Federal y de haber sido violento con ella.

Fuente: perfilcom | Leer más ⮕

MINUTOUNOCOM: Sabag Montiel desmintió a Brenda Uliarte: 'Jamás fui violento con una mujer, sólo con CFK'Desde la cárcel de Ezeiza, el principal acusado por el atentado a Cristina Kirchner aseguró que su expareja, Brenda Uliarte, mintió en su carta más reciente.

Fuente: minutounocom | Leer más ⮕

LAVOZCOMAR: Belgrano, con un jugador menos, pierde 2-0 con Lanús y se queda sin invictoEl equipo de Farré juega en el estadio del Granate por la fecha 11 de la Copa de la Liga Profesional. Televisa ESPN Premium.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕

PAGINA12: Sabag Montiel: 'Jamás fui violento con una mujer, solo con CFK''Jamás fui violento con una mujer, solo con CFK', sorprendió Fernando Sabag Montiel, el hombre que intentó matar a la vicepresidenta, en una carta que mandó la semana pasada desde la cárcel de Ezeiza a la Cámara Federal de Comodoro Py. El asesino falli...

Fuente: pagina12 | Leer más ⮕

LANACION: Puerto Madero: el complejo residencial con equipamiento de lujo y enormes ambientes con vistas al diqueEn Oceana Puerto Madero cada detalle fue concebido pensando en el bienestar. Detalles de confort, amenities que sorprenden y más de 7000 metros cuadrados de espacios verdes con intervenciones de arte coronan un desarrollo -ya entregado- que hace honor a los Oceana desarrollados en Miami.

Fuente: LANACION | Leer más ⮕