Xenotrasplante: murió el segundo hombre en haber sido trasplantado con un corazón de cerdo en Estados Unidos

El segundo hombre al que se le había realizado un trasplante experimental de corazón de cerdo murió el lunes, casi seis semanas después de la intervención quirúrgica que le realizó el equipo de médicos y cirujanos especialistas en cardiopatías del Hospital Maryland, en Estados Unidos. La noticia fue difundida ayer y resta detectar cuál fue la razón del rechazo del órgano.

