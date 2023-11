Wild Argentina: conocé la feria de turismo aventura, naturaleza y deportes outdoor más grande de la Argentina

, sino que también tendrán la posibilidad de vivir nuevas aventuras y realizar actividades recreativas y deportivas.o que tenga interés en deportes outdoor, tanto para quienes ya los practican como para los que buscan iniciarse.Escalá en un muro especialmente construido para que puedas experimentar la adrenalina que se siente al trepar en una pared de 7 metros de alto.

Espacio para niños: los más jóvenes podrán aventurarse en un Parque Aéreo con nuestro partner EUCA (con todas las medidas de Seguridad garantizadas), En el escenario disfrutarás de los referentes más importantes, de la Argentina y del mundo, dando charlas y talleres de Fotografía, Escalada Deportiva, Montañismo, Navegación, Turismo…Contaremos con charlas y actividades de ONGs

Tecnología y espacio Chill: domo de realidad virtual para que puedas vivir experiencias únicas. Y espacio chill donde descansar, comer y cargar tus dispositivos electrónicos.en 5 categorías. Esta competencia busca distinguir y premiar a las empresas y entidades que se destacan en el turismo de aventura, de naturaleza y el deportes outdoor de Argentina.

Acto de unidad en Ituzaingó: peronistas y radicales homenajearon a Raúl Alfonsín a 40 años de democracia.

Los detalles de la demanda de la China Suárez contra Yanina Latorre y Ángel de Brito: "Ya estamos en juicio civil y penal" La furiosa reacción de Julián Serrano tras ser tendencia por el compromiso de Oriana Sabatini y Paulo Dybala: "Aprovecho para decirles"Dólar: cuáles son los motivos detrás de la baja de la divisa norteamericana

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LAVOZCOMAR: El Baskonia retirará este viernes la camiseta de una leyenda argentinaEl anuncio fue realizado por el club, que le realizará un homenaje en la previa al próximo encuentro de la Euroliga.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕

PERFILCOM: Eduardo Reina: 'En el massismo aseguran que no pueden atender la campaña y la economía al mismo tiempo”Eduardo Reina - Fin de semana movido en la política argentina

Fuente: perfilcom | Leer más ⮕

CRONISTACOM: Dólar oficial hoy: a cuánto cerró la cotización este lunes 30 octubreEstos son los datos más importantes a los que prestar atención sobre la evolución del dólar oficial

Fuente: Cronistacom | Leer más ⮕

PAGINA12: Así fue el abucheo al Dibu Martínez cuando llegó a la ceremonia del Balón de OroEl arquero de la selección argentina fue elegido como el 15to mejor jugador del Mundo.

Fuente: pagina12 | Leer más ⮕

CRONISTACOM: Dólar blue hoy: a cuánto cerró la cotización este lunes 30 octubreEl tipo de cambio formal de la moneda contra el peso argentino tuvo una jornada a la baja.

Fuente: Cronistacom | Leer más ⮕

MINUTOUNOCOM: Decretan nuevo feriado para este martes 31 de octubre: dónde y por quéCon los feriados nacionales de octubre transcurridos, a algunas localidades aún les quedan días libres para descansar.

Fuente: minutounocom | Leer más ⮕