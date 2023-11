WeWork se amparará en la ley de Quiebras para afrontar su estado de deuda y no perder su operatividad

WeWork no realizó pagos de intereses de algunos bonos a comienzos del mes y el martes dio a conocer un acuerdo de indulgencia de siete días con tenedores de bonos después de que expirara un período de gracia anterior. También informó que no haría un pago de US$6,4 millones que vence el miércoles sobre otro bono.

La empresa y sus patrocinadores, incluidos SoftBank Group Corp. y tenedores de bonos, entre ellos King Street Capital Management, han estado enfrascados en discusiones sobre quién se quedará con las llaves de la empresa como parte de su última reestructuración, según informó Bloomberg anteriormente.La posible quiebra de WeWork pone fin a una rápida caída de la empresa, que en marzo llegó a un acuerdo para reducir US$1.

