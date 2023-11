Wanda Nara publicó un adelanto de su videoclip y les hizo una tentadora oferta a sus seguidores

“La vamos a pasar en el streaming”, comentó Mariano de la Canal. “Me desmayooooooooo”, sumó Zaira Nara. “Nadie más que tú puede hacer eso”, acotó Donato de Santis. “Mueroooo ya quiero bailarlo en la pista”, fue el comentario de su amigo, maquillador y peinador, Kennys Palacios.

“Que Dios nos de años de vida para verte brillar como lo hacés”, “Acá estamos en el trabajo pensando en la gira que nos vamos a pegar junto a vos y todo tu equipo”, “Sos lá número del mundo”, se lee también entre comentarios de seguidores no famosos.En el adelanto de pocos segundos se puede ver a Wanda junto a un grupo de bailarines, con un look total black, de látex, muy sensual, lentes oscuros y pose desafiante.

Vía La Rioja

