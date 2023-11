Vuelta atrás: la Justicia resolvió que no se archive la causa por la muerte de Nadia, en Traslasierra

En su momento, la fiscalía interviniente determinó suicidio y archivó parcialmente la causa. El juez de Control ordenó rever el caso y este miércoles se supo que la Fiscalía de Cámara de Villa Dolores hizo lugar al planteo de mantener abierto el caso.

La joven, de 23 años, se suicidó en la casa de su pareja, un conocido productor agrícola del valle de Traslasierra.Si bien los peritajes hacen que no se dude de la autoagresión de la joven, se intenta determinar aún si la misma fue influida, o no, por un contexto de violencia de género en el que, supuestamente, vivía.

Ahora la causa regresará a la fiscalía de María Eugenia Ferreyra, para continuar las investigaciones. Numerosas manifestaciones públicas se han realizado pidiendo justicia por Nadia.En su oposición al archivo parcial de la causa, el juez de Control, Sergio Ponce, afirmó que no quedaban dudas de la etiología suicida de la muerte.

Pero sostuvo: “No puede escindirse la culminación de la vida de la víctima de toda la situación que estaba atravesando con su pareja. Hubo un pedido de ayuda palmario, previo a la muerte; terminó con su vida en la casa de su victimario, mientras él se hallaba presente en algún otro sitio de la casa”.

“Ese escenario habría sido condicionante y/o determinante de la ‘decisión’ de la víctima de acabar con su vida” sostiene Ponce, quien afirma que hay que considerar el deceso sin aislarlo de otras acciones atribuidas al imputado, que implican violencia de género física y psicológica.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

IPROFESIONAL: ¿AFIP puede allanar tu caja de seguridad?: esto dice la JusticiaUn nuevo procedimiento en el marco de la causa que investiga a 'El Croata' activó una nueva incógnita. 'Es un disparate jurídico', advierten especialistas

Fuente: iProfesional | Leer más ⮕

LANACION: La Justicia analizará dos teléfonos secuestrados a Sofía Clerici en el allanamiento de NordeltaEl juez federal Ernesto Kreplak investiga a la modelo en la causa que tiene como principal acusado al exjefe de Gabinete bonaerense, que viajó con ella a Marbella

Fuente: LANACION | Leer más ⮕

TODONOTICIAS: La Justicia excarcelará a Marcelo Corazza: las condiciones que deberá cumplir desde ahoraEl exparticipante de Gran Hermano y productor de Telefe que se encuentra detenido por corrupción de menores y asociación ilícita continuará siendo investigado.

Fuente: todonoticias | Leer más ⮕

LAVOZCOMAR: La Justicia admitió el amparo ambiental de los vecinos de Villa BelgranoLa Cámara Contencioso Administrativo dio el visto bueno para tramitar el pedido de frenar los desarrollos inmobiliarios en ese barrio de la ciudad de Córdoba.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕

LANACION: La Justicia frenó por seis meses la estatización de una ruta clave para el MercosurHoy vence la concesión del corredor que pasa por el puente Zárate Brazo Largo y comunica con Uruguay y Brasil; la empresa inició una batería de juicios contra el Estado y en uno de ellos le concedieron un plazo hasta abril

Fuente: LANACION | Leer más ⮕

TELEFENOTICIAS: La Justicia define si impone la inhibición general de bienes sobre Insaurralde, Clerici y CirioEl juez Kreplak se lo negó al fiscal y este apeló a la Cámara Federal de La Plata. Mientras, investigan el celular de la modelo así como los bienes de ella y de Jesica Cirio.

Fuente: telefenoticias | Leer más ⮕