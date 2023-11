Volvamos a los clubes. El compromiso por la inclusión en el deporte comienzo a hacerse realidad con el proyecto “Caramelos Surtidos”

La inclusión en estos clubes a chicos y chicas con diferentes capacidades intelectuales brinda la oportunidad de interactuar con sus pares, estimulando la comunicación, la cooperación y la amistad, mientras contribuye a la promoción de la diversidad y la igualdad de oportunidades. También ayudan a derribar estereotipos y fortalecen el sentido de pertenencia.

