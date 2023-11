'Vodka, cocaína y cualquier cosa que pudiera conseguir': Robbie Williams reveló que sus adicciones dejaron sec...

Hubo algunas ocasiones en las que me llevaron a urgencias y otras celebridades fallecían haciendo lo que yo hacía, mientras lo hacía. Pensé: 'Oh, yo soy el siguiente', y no me importó. Eso era triste. No tuve resistenciaAdemás, informó que tuvo un intento de suicidio: “Una vez, en el puente de Londres, después de Take That y de la fama antes de ser solista,, pero supongo que fue más un grito de ayuda”, comentó.

Asimismo, el artista admitió que le cuesta seguir figurando en las listas de éxitos, debido a que tiene “casi 50 años”, pero se niega a culpar a la industria por la perspectiva gerontofóbica. En cambio, señaló que “elMadonna

También dijo que tiene “un patrón de sueño diferente al de otras personas”, y agregó: “Me atraen magnéticamente las 4 de la mañana y me quedo dormido a las 6, y no hay nada que pueda hacer al respecto. Me acuesto a las 11 de la noche y me quedo ahí completamente despierto y alerta hasta las 5 de la mañana”, comunicó..

Pink Floyd lanza un documental en el marco de los festejos por los 50 años de “The dark side of the moon”Juez Walter Bento: “Si algo no hay en Mendoza es independencia y división de poderes”Alberto Vergara: “Argentina y Brasil siempre fueron sociedades con una clase media mucho más extendida”Claudia Villafañe llevará a juicio oral a Matías Morla tras acusarla de...

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AGENCIATELAM: Robbie Williams habló de su pasado con las drogas: Estoy hecho polvoEl ex integrante del dúo Take That declaró que sus años de excesos le están jugando una mala pasada en la actualidad.

Fuente: AgenciaTelam | Leer más ⮕

TODONOTICIAS: DESTROZADO: Robbie Williams contó detalles de su vida con menos pelo, MENOS SEXO y ANDROPAUSIAEl cantante cumplirá 50 años en febrero y describió el momento que está viviendo a “The Sun”.

Fuente: todonoticias | Leer más ⮕

LANACION: El duro presente de Robbie Williams tras los excesos a lo largo de su vida: “Estoy hecho polvo”Robbie Williams traile oficial - Netflix

Fuente: LANACION | Leer más ⮕

MINUTOUNOCOM: Franco Colapinto manejará el Fórmula 1 de Williams en Abu DhabiEl joven piloto argentino probará por primera vez el FW45 en el circuito Yas Marina el próximo 26 de noviembre. Todos los detalles.

Fuente: minutounocom | Leer más ⮕

PAGINA12: Franco Colapinto probará un Williams de Fórmula 1El sueño de Franco Colapinto está cada vez más cerca. Una semana después de garantizarse su presencia en la Fórmula 2 durante la temporada 2024, este miércoles se confirmó que el piloto argentino participará del 'Rookie Test' del circuito de Fór...

Fuente: pagina12 | Leer más ⮕

AGENCIATELAM: Franco Colapinto probará el Fórmula 1 de Williams en Abu DhabiUna semana después de haber sido confirmado como piloto de la Fórmula 2 para la temporada 2024, el joven piloto manejará por primera vez el FW45 de Williams en el circuito Yas Marina el próximo 26 de noviembre.

Fuente: AgenciaTelam | Leer más ⮕