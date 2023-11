Violencia, faltas de respeto y mal uso de redes sociales: los temas que desvelan a las escuelas

Los AEC son una serie de normas que cada institución consensúa con directivos, docentes, no docentes, familias, estudiantes y toda la comunidad educativa. Una docente de esa institución, que también solicitó el anonimato, aseguró que nadie tiene presente las normas que regulan las relaciones y las sanciones ante las transgresiones, y que allí “no existe el Consejo Escolar de Convivencia”, un órgano cuyas decisiones deberían ser vinculantes.

Esto incluye faltas de respeto entre alumnos, insultos, filmación de peleas que se comparten en grupos, robos, amenazas a docentes, agresiones verbales y físicas. “La semana pasada, uno de los alumnos que había consumido alguna sustancia increpó a una docente, la amenazó y le dijo que la iba a prender fuego. Esa misma tarde, otro chico molestó a una compañera y le mostró los genitales. Cosas como esas pasan”, afirma.

El director agrega que las realidades entre escuelas de gestión estatal y privadas son muy diferentes.

Por otra parte, considera que, en general, el Consejo de Convivencia “se ha convertido prácticamente en un espacio de juicio frente a un hecho grave, siempre producido por los o las estudiantes, y nunca por otros actores”, como docentes directivos y preceptores, cuando, por caso, le faltan el respeto al alumnado.

En todos incluyen detalles sobre las sanciones, que se pretenden reparadoras y proporcionales a la transgresión cometida.

