Violación en Las Cañitas: arrestaron al hombre que abusó de una joven en una panadería

Tras una intensa búsqueda, efectivos de la Policía de la Ciudad arrestaron esta tarde al hombre acusado de violar de una joven en una panadería de Palermo, en la zona conocida como Las Cañitas, según informaron fuentes oficiales. El acusado fue detenido en la zona de Los Polvorines.

