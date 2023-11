Vilma Ibarra dijo que Massa expresa nueva etapa y valoró su liderazgo

, fecha de la segunda vuelta, a la que definió como"una elección critica, central, esencial y que puede cambiar la historia de la Argentina". "La grieta obturó durante mucho tiempo el diálogo político, los acuerdos. Pero no el diálogo de charla, los acuerdos reales, el Parlamento está para eso. Sentarse con el que no te gusta, lo que es básico. Porque con el que me gusta me pongo de acuerdo en un minuto"

En cuanto a la voluntad de Massa por apostar al diálogo, Ibarra remarcó que en la Argentina del presente"hay un montón de cosas" para acordar con el que piensa distinto, sobre todo, según mencionó,"cómo armar un plan de estabilización" y luego sostenerlo"entre todos".

La funcionaria se refirió además a la actuación de Massa desde su desembarco en el Ejecutivo, en el que, repasó, al actual ministro y candidato del oficialismo le tocó asumir"en un momento durísimo, con una crisis económica muy real" y se"hizo cargo de una situación muy difícil".

Por otro lado, Ibarra advirtió sobre las implicancias del acuerdo del aspirante a la Presidencia por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, con el expresidente Mauricio Macri y Patricia Bullrich, que se concretó el martes 24 de octubre en la casa de Macri en la localidad bonaerense de Acassuso.

Finalmente, la funcionaria hizo un balance del mandato del presidente Alberto Fernández y sobre ese tema remarcó como un logro"muy importante" el hecho de que la administración está llegando al final del período con"unidad", lo que al peronismo le permite"ser competitivo" en las elecciones.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CLARINCOM: Nueva encuesta para el balotaje: cómo está la pelea entre Sergio Massa y Javier MileiEs un estudio de la consultora Proyección.Fue una de las que acertó el triunfo oficialista el 22-O.

Fuente: clarincom | Leer más ⮕

IPROFESIONAL: Balotaje 2023: ¿nueva estrategia de Milei contra Massa?Con un mensaje dirigido centralmente a su base militante el libertario puso al oficialista en el blanco. La estrategia que empieza a delinear

Fuente: iProfesional | Leer más ⮕

IPROFESIONAL: Dólar: cómo es el plan de Massa para después del balotajeEl candidato ya se puso en contacto con un ex ministro de Economía para que coordine los detalles. Que se evalúa para el futuro del dólar

Fuente: iProfesional | Leer más ⮕

TELEFENOTICIAS: La UCR nacional se despegó del apoyo de los 'Radicales K' a Massa'La Unión Cívica Radical resolvió de manera orgánica la neutralidad de cara el balotaje del próximo 19 de noviembre y por ello rechaza enérgicamente la apropiación ilegítima del uso de nuestros símbolos partidarios por personajes disfrazados de correligionarios', indicaron en un comunicado.

Fuente: telefenoticias | Leer más ⮕

CRONISTACOM: Kicillof enfrenta definiciones clave de su gestión: cambios y campaña con MassaEl gobernador bonaerense se concentra en el tramo final de la pelea de Sergio Massa y en comandar la estrategia con los intendentes. Quiénes podrían salir del gabinete y la carta que negocia con la oposición

Fuente: Cronistacom | Leer más ⮕

PERFILCOM: Moderadores, apuntes e interrupciones: qué se sabe del reglamento del debate entre Massa y MileiEste miércoles se sortearán los ejes temáticos del debate que se hará el 12 de noviembre, en la Facultad de Derecho de la UBA.

Fuente: perfilcom | Leer más ⮕