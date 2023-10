Villa Mitre vs. Sansinena en vivo: cómo verlo, horario y TV

Seguí en vivo todas las incidencias del partido entre Villa Mitre vs. Sansinena correspondiente a la zona 1 - fecha 36 de Federal A de Argentina. Podrá ser visto a partir de las 17:00hs. en el estadio El Fortín, en Bahía Blanca el domingo 29 de octubre.

No te pierdas todas las novedades del encuentro en vivo entre Villa Mitre vs. Sansinena en el minuto a minuto, solo por TyC Sports.Hora de Villa Mitre vs. Sansinena

Villa Mitre vs. Sansinena en vivo: cómo verlo, horario y TVVilla Mitre y Sansinena se enfrentarán por Federal A de Argentina el domingo 29 de octubre. El partido se jugará a las 17:00hs. Seguilo en vivo. Leer más ⮕

Estudiantes de Río Cuarto arranca el Reducido ante Mitre: link para verlo en vivoEl León jugará este domingo en su estadio y tiene ventaja deportiva para avanzar. Leer más ⮕

Estudiantes (RC) vs. Mitre (SdE), por la Primera Nacional: horario, formaciones y dónde ver en vivoEste domingo, en Córdoba, el conjunto cordobés recibe al equipo santiagueño por la primera fase del reducido de la Primera Nacional. Conocé lo que debés saber del duelo que iniciará a las 19.00. Leer más ⮕

La Villa Panamericana, donde el deporte continental vive sus sueños (y se rompen las camas)Son 17 torres de edificios y 1355 departamentos, y aunque los deportistas disfrutan y valoran su esencia de poder compartir, lleva ya más de 10 días de ocupación y los problemas edilicios no cesan, aunque sí mejoraron. Leer más ⮕

Villa Crespo: la escuela cooperativa Mundo Nuevo lanzó una campaña para comprar su edificioLa Escuela de Gestión Cooperativa Mundo Nuevo del barrio de Villa Crespo lanzó una campaña en busca de aportes para poder comprar el edificio en el que funciona desde hace más de cincuenta años y ampliar su proyecto educativo. Basada en l... Leer más ⮕

Villa María: Gill brindó su último informe de gestión municipal y habló de su futuro políticoRepasó de los ocho años al frente del municipio e hizo anuncios, a menos de un mes de entregar la intendencia. Leer más ⮕