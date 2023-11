Villa Lugano: la aclaración de las autoridades por la muerte de un nene de 6 años

Los padres indicaron que había sido accidental, ocurrido aquel lunes 23 de octubre y que los hematomas y el dolor se fueron agravando. La médica dejó constancia de que inadvertidamente los padres se retiraron del hospital sin aportar datos de contacto y dejando allí a su hijo. A pesar del tratamiento que se le brindó, el menor sufrió una infección bacteriana en el torrente sanguíneo (sepsis) que le provocó la muerte.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MINUTOUNOCOM: Villa Lugano: estafadores robaron 800 mil dólares a una abuela con un 'cuento del tío'Los delincuentes engañaban a sus victimas con la modalidad del 'Cuento del Tío'. Le robaron 800.000 dólares a una jubilada y con ese dinero se compraron un auto de lujo.

Fuente: minutounocom | Leer más ⮕

TODONOTICIAS: Un nene de 6 años se cayó por las escaleras del colegio, lo mandaron a su casa y murió horas despuésSucedió en la Escuela N°15 de Samoré, en el barrio porteño de Villa Lugano. Sus padres y familiares piden justicia.

Fuente: todonoticias | Leer más ⮕

TYCSPORTS: Sp. Barracas vs. Lugano en vivo: cómo verlo, horario y TVSp. Barracas y Lugano se enfrentarán por Primera D de Argentina el lunes 30 de octubre. El partido se jugará a las 15:30hs. Seguilo en vivo.

Fuente: TyCSports | Leer más ⮕

MINUTOUNOCOM: Villa Lugano: un nene cayó por las escaleras del colegio y murió horas después por una hemorragiaLuego del hecho lo mandaron a su casa tanto desde el colegio como del Hospital ubicado en Samoré, en el barrio porteño de Villa Lugano.

Fuente: minutounocom | Leer más ⮕

CLARINCOM: Un nene de 6 años se cayó por la escalera de la escuela, lo mandaron a la casa y murió a las pocas horasOcurrió en la Escuela N°15 de Samoré, en Villa Lugano.En el hospital dijeron que 'no tenía nada grave'.La familia denuncia el accionar del colegio y del centro de salud.

Fuente: clarincom | Leer más ⮕

CLARINCOM: Denuncian que un nene de 6 años se cayó por la escalera de la escuela, lo mandaron a la casa y murió a las pocas horasOcurrió en la Escuela N°15 de Samoré, en Villa Lugano.En el hospital dijeron que 'no tenía nada grave'.La familia denuncia el accionar del colegio y del centro de salud.

Fuente: clarincom | Leer más ⮕