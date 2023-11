Vila: 'El ascenso de Independiente Rivadavia fue la noche más feliz'

, tienen mucho valor emotivo, emocional, pero la verdad que no tienen precio. No tuvo precio para mí eso, ver la alegría de tanta gente, esperándonos endespués de la final en Córdoba, a la orilla de las calles en Mendoza, y ese tránsito del aeropuerto hasta el estadio, que duró cerca de dos horas, en una caravana con autos, con gente agradeciendo, con señores mayores llorando, no tienen precio. Y bueno, es eso.

¿Qué reflexión le merece este contraste y qué se puede hacer para intentar que el fútbol argentino se acerque todo lo que se pueda a la Selección Argentina?Puede que haya alguna falla del tipo conceptual, administrativa o de organización de los torneos. Puede que haya también algún fallo arbitrario discutible, pero esto pasa siempre en el fútbol. Yo creo queentre lo que fue la era Grondona y la nueva diligencia, que se chocaron.

Yo hago, aproximadamente, 2000 reportajes por año, y por lo menos 100 desde hace 20 años. Y una pregunta que siempre le hago a las personas exitosas es si creen en la suerte. Cuando me dicen que sí, los respeto más. Vos mencionaste la palabra"suerte". Tenés éxito en todos los campos de la vida.

Una cosa va unida con la otra porque, no por casualidad yo soy dirigente de un equipo que está en Mendoza, que es donde nací, en donde estudié, en donde me crie, en donde empecé a dar mis primeros pasos laborales, primero como abogado, después como empresario. EntoncesYo paso más tiempo en Buenos Aires que en Mendoza. Si me gustaba o me gusta el rumbo, podría haber decidido por meterme en la dirigencia de un club porteño.

