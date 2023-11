Video y fotos: el buen gesto de los jugadores de Boca con los hinchas

los futbolistas del Xeneize tuvieron un muy buen gesto cuando, poco después de bajar del micro, se acercaron a los fans y accedieron a los pedidos de autógrafos y selfiesTodo fue monitoreado por personal de seguridad del Hilton y de Boca. Se vio a Luis Advíncula, Nico Figal, Equi Fernández, Pol Fernández, Valdez, Cristian Medina, el Colo Barco, Pipa Benedetto, Javi García, Miguel Merentiel y otros más en el buen gesto.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LANACION: Boca vs. Fluminense: los diamantes de Boca Predio, ante su primera prueba de fuego internacionalCristian Medina, Valentín Barco, Equi Fernández y Nicolás Valentini, las joyas made in Ezeiza que estarán desde el arranque en el Maracaná

Fuente: LANACION | Leer más ⮕

DIARIOOLE: Video: Risas y canciones de cancha en la intimidad de los jugadores de BocaEl plantel xeneize se mostró relajado y en pleno disfrute en el back de una producción para la Conmebol.

Fuente: DiarioOle | Leer más ⮕

CLARINCOM: El hombre clave entre Mauricio Macri y Javier Milei y los números que mira Sergio MassaEl ex Presidente, a full con 'el León' libertario.El peronista, en línea con Cristina Kirchner.

Fuente: clarincom | Leer más ⮕

DIARIOOLE: El dato que confirma que los hinchas de Boca en Río serán más de 100 milLa cónsul argentina en Río de Janeiro habló con Olé y confirmó lo que se preveía. La invasión xeneize ya empezó.

Fuente: DiarioOle | Leer más ⮕

LAVOZCOMAR: Los dos jugadores que recupera Fluminense para enfrentar a Boca en la final de la LibertadoresEl conjunto brasileño podrá contar con su plantel completo para el duelo de este sábado en el Maracaná.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕

DIARIOOLE: En busca de la Séptima: hasta con Zeballos, los convocados de Boca para viajar a RíoJorge Almirón decidió llevar a todo el plantel para jugar la final ante Fluminense.

Fuente: DiarioOle | Leer más ⮕