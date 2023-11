Video: nuevo gol de Exequiel Palacios en el Bayer Leverkusen

Ese grito a los 21 minutos fue el primero del partido. Luego, cumplidos los 50', el local lo empató y gracias a Christoph Ehlich. Luego, aunque Jonathan Tah volvió a poner en ventaja al equipo de Alonso,A pesar de la desesperación, cerca del cierre del partido y(salió a los 63'), el Leverkusen encontró el triunfo por un doblete de Amine Adli y terminó gannado 5 a 2.ya acumula tres goles en 13 partidos durante la temporada actual.

Está a dos tantos de igualar la producción realizada la campaña pasada en la que gritó gol cinco veces en 35 encuentros.y de a poco se está convirtiendo en uno de los líderes para Xabi Alonso, DT de un equipo que busca pelear en todos los frentes: lidera la tabla de la Bundesliga con 25 puntos y en la Europa League marcha primero con puntaje ideal después de tres partidos.

