Video: el divertido backstage de las fotos de los jugadores de River con las camisetas retro

Marcelo BaroveroRiver Plate -La racha invicta de River contra Huracán en el Monumental por torneos localesCómo desde River proyectan agregarle más rojo y blanco al Monumental

DIARIOOLE: Fotos: la campaña retro en el Monumental que enloqueció a los hinchas de RiverEn el anillo del estadio se les hizo un retoque a las gigantografías de los jugadores que no pasó desapercibido.

DIARIOOLE: El recuerdo de River a 63 años del nacimiento de MaradonaEl club de Núñez dejó su saludo para el eterno ídolo del fútbol argentino, dejando nuevamente la rivalidad a un lado.

DIARIOOLE: Gallardo, la sorpresa por Julián Álvarez, el penal de Montiel y más: Sandra Rossi, a fondoLa directora del Departamento de Neurociencia de River y una extensa e interesante charla.

TYCSPORTS: La EXCELENTE NOTICIA que recibió River tras la victoria ante GimnasiaEl volante uruguayo progresa de buena forma de su inflamación del tendón de Aquiles izquierdo y aspira a regresar en la 12° fecha de la Copa de la Liga en el Monumental.

TYCSPORTS: Los EMOTIVOS saludos de Boca y River a Diego Maradona en el día de su cumpleañosLos gigantes del fútbol argentino le dedicaron posteos en Twitter al Diez el día que hubiera cumplido 63 años.

TYCSPORTS: El cambio que River realizará en las inferiores con la influencia de DemichelisEl excoordinador de la Selección Argentina y Estudiantes, y cercano a Martín Demichelis, se hará cargo de la estructura de juveniles del Millonario.

