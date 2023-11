Video: el deseo de Almendra por la final de Boca

Con una frase cortita, en la que habló de"mis compañeros" para varios jugadores con los que compartió plantel, Almendra le dejó su mejor deseo a Boca en su obsesión por lograr la séptima Libetadores.El deseo de Almendra por la final de BocaLiga Profesional -Liga Profesional -Temas que aparecen en esta nota:

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LANACION: Boca vs. Fluminense: los diamantes de Boca Predio, ante su primera prueba de fuego internacionalCristian Medina, Valentín Barco, Equi Fernández y Nicolás Valentini, las joyas made in Ezeiza que estarán desde el arranque en el Maracaná

Fuente: LANACION | Leer más ⮕

DIARIOOLE: Video y fotos: el buen gesto de los jugadores de Boca con los hinchasLos players salieron del hotel para cumplir con los pedidos de selfies y autógrafos. Mirá.

Fuente: DiarioOle | Leer más ⮕

DIARIOOLE: Video: Risas y canciones de cancha en la intimidad de los jugadores de BocaEl plantel xeneize se mostró relajado y en pleno disfrute en el back de una producción para la Conmebol.

Fuente: DiarioOle | Leer más ⮕

AGENCIATELAM: El fenómeno de los Riquelme brasileños: son casi 15.000 en homenaje al 10 XeneizeLos registros oficiales dan cuenta de 14.391 personas que llevan el nombre del actual vicepresidente Xeneize que estará en Río de Janeiro para la final del sábado ante Fluminense por la Copa Libertadores.

Fuente: AgenciaTelam | Leer más ⮕

PAGINA12: Cuántas finales de Copa Libertadores jugó Boca, cómo le fue y en qué años ganóPartidos y resultados del 'Xeneize' y Fluminense en la final del torneo más importante del continente.

Fuente: pagina12 | Leer más ⮕

DIARIOOLE: Boca, rumbo a Río de Janeiro con la ilusión de la Séptima LibertadoresLa delegación xeneize compuesta por 30 futbolistas para la final ante Fluminense.

Fuente: DiarioOle | Leer más ⮕