Video del atacante de Zamir antes de quitarse la vida

En medio de la conmoción por el brutal crimen de Zamir, el nene de 8 años que tenía una discapacidad motriz y fue asesinado por su papá en Formosa, se conoció el video que dejó el atacante antes de quitarse la vida. “Voy a hacer un video despidiéndome. Yo creo que esta es la mejor alternativa porque si no mucho sufrimiento, tantos años... Zamir nunca va a lograr ser alguien normal”, dijo el filicida Ariel Lovey mientras conducía su auto, rodeado por la oscuridad de la noche.

Además, pidió disculpas a quienes pudo haber lastimado con sus acciones: “Esto ya lo verán cuando nosotros no estemos más. Pido un millón de disculpas a todos los que les hice daño. No fue mi intención, pero bueno. Era joven. Soy joven todavía, pero ya no voy a existir más”. Agregó: “Yo no quiero que nadie me llore, ni que nadie me lamente, ni nada. Solamente que se me entierre y nada más. Bajo tierra, si es posible. Quiero que se olviden de mí”

