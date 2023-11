Video: así llegó Riquelme a Río de Janeiro

La gran oportunidad de cortar la sequía de 16 años sin levantar el máximo trofeo continental (con dos finales perdidas en 2012 y 2018) y de alcanzar a Independiente como el más ganador en este certamen.Un Riquelme que se mostró sencillo como siempre, vestido con un equipo de gimnasia del Xeneize al bajar de uno de los micros de la delegación rumbo a la puerta del hotel. Sí, como si fuera un jugador más o un integrante del cuerpo técnico.

Un Riquelme que alcanzó la gloria de la Libertadores en tres oportunidades y que va por la primera como directivo.Una Copa que podría llegar justo antes de las elecciones previstas para el 2 de diciembre, con un Román (todavía se espera por la oficialización) que iría por la presidencia del club. La Libertadores, desde luego, sería el broche de oro previo.

