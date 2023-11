Victoria Villarruel asume la presidencia del Senado en Argentina

Cristina Kirchner esperaba ver entrar por la puerta de su despacho a un hijo de la “generación diezmada” de los 70 -a la que perteneció- para pasarle “la posta” de las riendas de la Nación.

La que entrará este miércoles a las 17 a la presidencia del Senado como parte de la transición es una hija de la misma generación pero de otro signo: Victoria es hija de un militar -Eduardo Villarruel teniente coronel del Ejército fallecido en 2021- que reivindicó su actuación siendo joven oficial en el “Operativo Independencia” en Tucumán en 1975/6 -donde se combatió a la guerrilla del ERP y la situación insurreccional con centros de detención torturas y asesinatos en escala de lo que vendría después- y que fue segundo jefe de la Compañía de Comandos 602 que lideraba Aldo Rico en la guerra de Malvina





clarincom » / 🏆 3. in AR Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Victoria Villarruel, sobre Iorio: 'Se fue una persona que amó a nuestra Argentina'La candidata a vicepresidente por La Libertad Avanza despidió al músico argentino a través de un posteo en la red social X.

Fuente: perfilcom - 🏆 10. / 67 Leer más »

Victoria Villarruel despidió a Ricardo Iorio: “Se fue un hombre que amó profundamente a nuestra Argentina”Con motivo de la muerte del músico, la candidata a vicepresidente por La Libertad Avanza publicó un emotivo mensaje en sus redes.

Fuente: todonoticias - 🏆 2. / 96 Leer más »

Victoria Villarruel, contra la película Argentina 1985: el polémico tuitLa candidata a la vicepresidencia retuiteó un posteo que califica a la película de Santiago Mitre como “proterrorista”.

Fuente: LAVOZcomar - 🏆 5. / 82 Leer más »

Victoria Villarruel atacó a la película 'Argentina, 1985'La candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza, la diputada ultraderechista Victoria Villarruel, ahora arremetió contra la película Argentina, 1985 -que dirigió Santiago Mitre y retrata la intervención de la fiscalía en el Juicio a l...

Fuente: pagina12 - 🏆 4. / 92 Leer más »

Pablo Avelluto reabrió la polémica sobre los libros negacionistas de Victoria VillarruelCecilia Pando había acusado a la candidata a vice de Milei de firmar lo que había escrito un represor de la ESMA. Villarruel se escudó en sus libros para justificar las visitas que hizo a distintos genocidas, incluido Jorge Rafael Videla.

Fuente: pagina12 - 🏆 4. / 92 Leer más »

Otro genocida que se suma a la campaña por Javier Milei y Victoria VillarruelDesde la Unidad 34 de Campo de Mayo, Sandoval salió al cruce de los intelectuales que pidieron no votar por La Libertad Avanza (LLA) por considerar que no es una alternativa democrática. En 2019, le había reclamado a Mauricio Macri que anulara los juicios y que dijera que no hubo 30.000 desaparecidos para hacerse con el 'voto militar'.

Fuente: pagina12 - 🏆 4. / 92 Leer más »