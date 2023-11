Según informaron los canales oficiales de la empresa, contaría con cuatro vuelos semanales los días lunes, miércoles, viernes y domingos saliendo desde Aeroparque a las 23.00 y desde la ciudad costera partiendo a las 00.20, a partir del 1° de enero. Los pasajes ya pueden ser adquiridos en su sitio web y tienen una tarifa promocional de $9499.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.