Verano 2024: el Airbnb argentino permite alquilar en pesos y en 12 cuotas

Alohar permite pagar en pesos, en cuotas y con descuentos los alquileres en todo el país.¿A qué destinos se puede ir en el verano 2024 con Alohar?La plataforma no sólo tiene un sitio web, sino que su versión móvil figura en la tienda de dispositivos móviles como Aloharapp. El Airbnb argentino se lanzó en 2020 y para 2024 proyectan superar las 6000 reservas.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.