Verónica Castro preocupó a sus fanáticos tras el Huracán Otis: 'Estoy muy contenta de estar con vida'

Otis afectó a la ciudad Acapulco de México dejando al menos 48 muertos

. Desde el Gobierno federal aseguraron que hay alrededor de 6 personas desaparecidas, decenas de heridos y más de 273 mil viviendas afectadas.causó desastres en toda la ciudad provocando cortes de rutas por árboles caídos, hospitales y clínicas con múltiples daños y derrumbes de caminos.

El fenómeno meteorológico alcanzó vientos de 250 kilómetros por hora y afectó, principalmente, al sector turístico del que viven alrededor de 800 mil de los habitantes.

