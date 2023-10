“Veo satisfacción en la cara de las chicas cuando les entrego su vestido de egresada”

Magdalena Molina (43) revolotea entre vestidos, telas, brillos, piedras y tules. Atiende con paciencia a cada clienta que llega a su local “Amores”, ubicado en una galería céntrica de Córdoba, a pocos metros de calle 9 de Julio.

Ella comenzó hace 12 años, sin saber nada de costura, con una máquina de coser diseñando vestidos para egresadas, quinceañeras, bautismos, y cualquier otro modelo que le solicitaran. “Cuando era chica tenía una máquina de coser y me ponía a hacer vestidos para las muñecas. Más tarde me gustó, pero no estudié corte y confección. No me gustan las molderías, pero tenemos una estándar con la que trabajamos”, relató Magui, tal como la llama su familia.

Magui no trabaja sola: en el taller que tiene en su casa de Villa El Libertador, muy cerca de la plaza 12 de Octubre, la ayuda su marido, que también cose, y su hija que se metió de lleno en el mundo del modelaje y de las costuras.Hace un año trasladó el local desde el sur de la ciudad hacia el Centro y allí atiende a las egresadas que llegan ansiosas. Siente que cada una es especial, como los diseños que le solicitan y que ella hace con mucha satisfacción. headtopics.com

Y asegura que a pesar de que las telas aumentaron aún sigue teniendo muchos pedidos. También aumentó el precio de las telas, y muchas veces a las egresadas se les hace costoso retirar los pedidos. A veces, Magui compra las telas en Buenos Aires, y con la seña de las clientas va cubriendo el costo de los brillos y bordados, que son lo que más subieron y no se consiguen muy fácil.

Magui tiene la cara llena de brillos fruto de la manipulación de estas telas que están de moda. Las egresadas se tomaron las medidas dos meses antes, y ahora sólo queda que vayan saliendo los vestidos. Para esta costurera cordobesa hacer un vestido de egresadas es la culminación de su trabajo y la satisfacción de ver feliz a esas adolescentes que dejaron todo en sus manos. headtopics.com

