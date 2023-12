Vélez oficializa la renuncia del entrenador Sebastián Méndez

El Fortín oficializó la salida del entrenador con un mensaje de agradecimiento y el presidente aseguró en conferencia que venían trabajando 'dando por hecho que continuaba'. Y reveló que ahora 'está viajando a España a solucionar problemas personales'. Hoy Vélez oficializó la renuncia de Sebastián Méndez a la dirección técnica.

El presidente Fabián Berlanga brindó una conferencia de prensa en la que contó los pormenores de la salida del Gallego y aseguró que no tuvo que ver con una falta de apoyo dirigencial, sino que nos transmitió que no iba a seguir dos o tres veces. Logramos después de la reunión que se fuera diciendo que lo iba a pensar, me reconfirmó que no iba a seguir. Aunque ya había circulado esa versión pero no tenía nada oficial, aparentemente alguien del staff del cuerpo técnico a alguien se lo comunicó', contó sobre las últimas horas de la novela entre ambas partes. En su relato, enseguida el flamante titular del club fue más atrás para argumentar cómo se convenció de que el entrenador debía seguir al frente del equipo





