Vecchio logró la agónica igualdad para Racing y marcó por segundo partido consecutivo

marcó por segundo partido consecutivo para confirmar el empate 2-2 de la Academia en su visita a Defensa y JusticiaVecchio regresó a la Academia en el clásico ante Boca de la semana pasada donde se despachó con un gol y una asistencia y ese envión anímico se traslado al encuentro ante el Halcón en Florencio Varelaa solo 180 segundos del final del encuentro consiguió con su disparo nivelar el marcadorLa triangulación entre Juanfer Quintero,...

, con un tanto que inicialmente fue anulado pero cuyo fallo fue invertido para convalidar la igualdad académica en una dura visita al estadio Norberto Tomaghello y rescatar un punto que le permite seguir dentro de los cuatro mejores del grupo.

