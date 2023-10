Vanesa Strauch llega a Córdoba: En épocas de crisis, el humor también crece

Vanesa Strauch se presenta en Córdoba con su show de stand up "Por primera y última vez" (Foto: Gentileza GRL PWR)Vanesa Strauchme importa tres pitos y de último uso su fuerza a mi favor, para reírme de él en los shows”, explica en diálogo con. “Hasta los dramas, porque el humor es tragedia más tiempo. De esto que lloré dos años seguidos, ahora es un chiste, lo hago plata y listo.

“En momentos de vendaval, hay una unión entre compañeras mucho más grande. En épocas de crisis, el humor también crece, nos sirve para sobrevivir. Lo que se viene ahora es tan triste… Directamente, en la política son todos unos dragones que sacan fuego por la boca, porque no se me ocurre otra cosa. Pero, bueno, hay que unirnos. Hay que unirnos y cada tanto fingir demencia, juntitas”, rescata.

Además de humorista, Strauch se define como una feminista que recién tomó consciencia de su militancia en la adultez. “No se me ocurrió otra cosa, ni loca”, destaca. Al igual que ella, muchas otras mujeres se dieron cuenta de grandes que eran afines a los ideales del movimiento, pero al día de hoy no se animan a autopercibirse dentro de él.“Todavía tenemos mala prensa. ¿Podés creer? Después de tantos años. headtopics.com

De igual manera, la entrevistada se lamenta que las feministas “tengan que hacer todo”. “¡Paren un poco! Hacemos lo que podemos con un maremoto en contra. ‘Se cortó la luz, ¿dónde están las feministas?’ ¡Qué sé yo! Qué pesados, déjenos en paz. Agarren el espejo y suelten la lupa un poco”, rescata con cierto dejo de ironía, pero con una gran cuota de certeza.

La entrevistada sostiene que con sus 50 años entiende a las vejeces como un estado de “liberación y alivio” en el que la mirada del otro ya no es un “castigo”. “No pueden seguir pretendiendo que tenga la cintura de hace 10 años ni seguir explicando si me casé o si tuve hijos. A esta edad, tengo una libertad mucho más grande para decir: ‘Viejo, soy esto y está buenísimo, no me jodan’”, destaca. headtopics.com

Leer más:

LAVOZcomar »

El ataque de furia de un panelista de Alejandro Fantino tras una discusión políticaFantino se peleo con su amigo 'El Tronco' y el panelista abandonó el programa muy enojado Leer más ⮕

Enojo y explosión: el ataque de furia de un panelista de Alejandro FantinoTronco se enojó con el conductor y abandonó el programa.'¡Pará un poco! No te pongas así', lo frenó Fantino. Leer más ⮕

La furia de Guillermo Farré contra el VAR y Darío Herrera en el empate de BelgranoEl entrenador del Pirata cordobés cargó contra el arbitraje tras empatar como local ante Central Córdoba. 'Hubo una mala intención en el desempeño', dijo Leer más ⮕

FURIA en Chelsea con la Premier League: 'Es totalmente inaceptable'Luego de que la liga rompa con una tradición de 30 años y programe el partido ante Wolves para el 24 de diciembre, los fanáticos estallaron de bronca. Leer más ⮕

La furia de Zaira Nara tras los dichos de Charlotte Caniggia: “Hieren profundamente mi dignidad”La modelo renunció al streaming del “Bailando 2023″, después de que la mediática cuestionara la llegada de ella y de su hermana, Wanda Nara, a los medios. Leer más ⮕

Intimidad de un día de furia: cómo se dinamitó el PRO, el rol de Macri con Bullrich y los planteos de Larreta...Los secretos de la discusión interna en el departamento de la presidenta del PRO, la jugada de los gobernadores y el temor de los intendentes. Los argumentos en contra y a favor de Milei. Incertidumbre e incógnitas. La pelea en el gabinete porteño y el backstage de 24 horas donde JxC empezó a desarmarse. Leer más ⮕