'Vamos a ir a la Corte para que siga la causa contra Arribas'

Rodríguez señaló que la causa "fue cerrada de forma abrupta y prematura" y que aún hay "medidas pendientes" para poder tomar una decisión "definitiva" sobre el expediente.

"Consideramos que la causa debería seguir en trámite porque restan realizar medidas probatorias", sostuvo el titular del organismo que interpuso un recurso de amparo para revisar el sobreseimiento del funcionario, planteo que fue rechazado en los últimos días por la Cámara Federal de Casación Penal.

Rodríguez aseguró que la causa"fue cerrada de forma totalmente abrupta y prematura" y que aún hay"medidas pendientes" para poder tomar una decisión"definitiva" sobre el expediente. El miércoles, la investigación quedó a un paso del cierre ya que la Cámara Federal de Casación Penal desestimara un planteo de la PIA -única parte que aún está en condiciones de seguir adelante con la imputación contra Arribas, pues el fiscal general Germán Moldes desistió de hacerlo- para que la Corte Suprema revise el sobreseimiento.

