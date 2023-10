Usan levaduras para reemplazar agroquímicos y evitar que se pudran las FRUTAS

Investigadores de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) y el CONICET, en Neuquén, trabajan en el desarrollo de un método para evitar la podredumbre de frutas orgánicas a partir de levaduras autóctonas. La idea es brindar una alternativa al uso de agroquímicos, que tienen efectos negativos en el ambiente y la salud, y proporcionar un método de conservación más eficaz a los productores regionales.

Además de ser un método sustentable, otra ventaja del desarrollo de los investigadores es que la levadura utilizada es aislada de las propias frutas que se quiere conservar. También tuvieron en cuenta el aspecto económico, es decir, que fuera un producto rentable de producir y factible de adquirir para los pequeños productores.

