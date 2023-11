Uruguay: renunció el canciller Fernando Bustillo

sobre el caso de Sebastián Marset, hoy prófugo, buscado en Paraguay por el asesinato del fiscal anticorrupción Marcelo Pecci. Publicó, además, audios de comunicaciones telefónicas entre Bustillo y Ache en las que el ministro"le sugirió que perdiera su teléfono" para no entregar sus chats con Maciel, en los queEn agosto de 2022, Ache negó"cualquier participación" en el trámite de expedición y entrega en Emiratos Árabes Unidos de un pasaporte a Marset que le permitió salir de ese país, donde estaba detenido.

en una comparecencia ante el Senado, Bustillo y el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, defendieron que la entrega de dicho documento fue un"trámite administrativo" y no político."Yo fui la única política de este Gobierno que renunció y se fue para su casa.

, en cuya instancia tampoco tuve participación ni conocimiento alguno. Por supuesto, tampoco mentí o me aparté de la verdad en la interpelación parlamentaria."Después que declare ante el Ministerio Público, estaré a disposición de los medios para echar luz sobre la veracidad de lo actuado y sobre el distorsionado relato que se ha brindado.

Las cosas no son como se las ha mostrado, pero resultan suficientemente sensibles como para haberle presentado la inmediata renuncia al Señor Presidente"Para aventar toda suspicacia que como jerarca pudiera ejercer cierta injerencia sobre terceros, amparado en las prerrogativas del cargo,Las noticias y novedades sobre causas que preocupan y movilizan a la región, los temas que nos importan: indígenas, LGBT+, ambiente y derechos humanos, desarrolladas con nuestra visión.

