Uno por uno, los dirigentes opositores que apoyan a Massa en el balotaje

Operativo fiscalización: el PRO y Milei fortalecen lazos y ya coordinan el cuidado de los votos para el balotaje y su partido, Encuentro Federal Republicano, expresaron el último jueves que asumirán su rol como alternativa opositora y, en consecuencia, no expresarán respaldo a Javier Milei ni a Sergio Massa., dijo el Auditor General de la Nación. A pesar de ello, este martes el senador Juan Carlos Romero se diferenció de Pichetto, al informar que “votará en contra del kirchnerismo”.

, aseguró el jefe de Gobierno porteño y resumió:"No vamos a apoyar al kirchnerismo ni tampoco un salto al vacío". La diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires por el PRO,del 19 de noviembre porque se cansó"moralmente" de la sociedad, y rechazó respaldar a Javier Milei al decir:"Yo a la locura no voy".

Más medidas de Sergio Massa: los que reciban planes sociales tendrán capacitación laboral obligatoria Melody Luz reveló nuevos detalles del encuentro entre Claudio Paul Caniggia y su nieta Venezia: "Para Mariana Nannis sería igual"

